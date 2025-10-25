  1. Ekonomim
  Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre; Sındırgı'da saat 03.32'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 6.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

