Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre; Sındırgı'da saat 03.32'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 6.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-25
Saat:03:32:33 TSİ
Enlem:39.19528 N
Boylam:28.20583 E
Derinlik:6.45 km
