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Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı
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D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.Ş, N.E, G.A, O.C, N.Ç, İ.Y, Y.K, İ.U, Ş.K, E.K, E.B, A.Ç, H.B, E.E, E.O, Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı.

İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.

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