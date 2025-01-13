Balıkesir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

H.D. idaresindeki 10 S 29088 plakalı işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolunun Taştepe mevkisinde kontrolden çıktı. Kaza sonucu serviste bulunan 25 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılan işçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi'nden açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Vali Ustaoğlu açıklamada şunları kaydetti:

"13.01.2025 günü sabah 08.15 sıralarında Gönen ilçemiz Taştepe mevkiinde işçileri taşıyan servis aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen trafik kazasında toplam (25) işçimiz yaralanmıştır. Tüm işçilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"