Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da da hissedildi

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18:11'de, yerin 11.58 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı başta İstanbul ve Bursa olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Vali Ustaoğlu: Olumsuz bir durum yoktur

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.