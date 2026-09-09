  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.39'da kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Sındırgı olduğu belirlendi.

Yerin yaklaşık 5,58 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.