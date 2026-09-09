Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.39'da kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Sındırgı olduğu belirlendi.
Yerin yaklaşık 5,58 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 9, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-09-09
Saat:19:39:15 TSİ
Enlem:39.2355 N
Boylam:28.17667 E
Derinlik:5.58 km
Detay:https://t.co/hRxOI2z7cb@afadbaskanlik