  Balıkesir'de meydana gelen 6,1 deprem anı kameralara yansıdı
Balıkesir'de meydana gelen 6,1 deprem anı kameralara yansıdı

Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 deprem kameralara yansıdı.

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 deprem anı kameralara yansıdı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Deprem anı kameralara yansıdı. 

