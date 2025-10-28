Balıkesir'de okullar bugün tüm gün tatil edildi
Balıkesir Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre bugün okullar tatil edildi.
Balıkesir Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 29 Ekim arifesi nedeni ile bugün gün açık olacak okulların tam gün tatil edildiği duyuruldu.
Hamile ve engelli memurlar da izinli olacak
Balıkesir Valiliği, 28 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
