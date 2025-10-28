  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir'de okullar bugün tüm gün tatil edildi
Balıkesir'de okullar bugün tüm gün tatil edildi

Balıkesir Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre bugün okullar tatil edildi.

Haber Merkezi
Balıkesir Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 29 Ekim arifesi nedeni ile bugün gün açık olacak okulların tam gün tatil edildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli memurlar da izinli olacak

Balıkesir Valiliği, 28 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Gündem
