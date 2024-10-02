Balıkesir'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
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Balıkesir Sındırgı'da Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
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