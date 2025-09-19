  1. Ekonomim
Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Küçükler Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dursunbey Küçükler Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangına OGM ekipleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadayız ve süreci anbean takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

