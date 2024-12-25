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Balıkesir'de TIR’la öğrenci servisi çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı

Son dakika haberi... Balıkesir’de öğrenci servisi TIR’la çarpıştı. Kazada 8'i ağır 26 yaralı var.

Haber Merkezi
AA
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Balıkesir'de TIR’la öğrenci servisi çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı
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Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile TIR çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir TIR'la çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

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