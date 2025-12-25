  1. Ekonomim
  Balıkesir'de yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde İzmir–Eskişehir seferini yapan yolcu treninin demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan 79 yaşındaki Halil Çelik'e çarpması sonucu Çelik hayatını kaybetti.

Balıkesir'de yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treni, Gökçedağ mevkisinde demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan 79 yaşındaki Halil Çelik'e çarptı.

Çelik, çarpmanın etkisiyle köprüden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çelik'in cansız bedeni, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

