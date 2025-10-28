  1. Ekonomim
Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de hissedildi: Depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar (Video)

İzmir’in Tire ilçesinde mahsur kalan çocuğu kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri, 6.1 büyüklüğündeki depreme vinç üzerindeyken yakalandı. O anlarda yaşanan panik ise kameraya yansıdı.

Tire ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda evde yanlışlıkla üzerine kapı kilitlenen bir çocuğun yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdiven aracıyla ikinci kattaki daireye ulaşmaya çalıştığı sırada, saat 22.48’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İzmir'den de şiddetli şekilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem hissedildi.

Görüntülerde, vinçteki itfaiye erlerinin sarsıntı sırasında dengeyi korumaya çalıştığı ve aşağıda bulunan vatandaşların panikle bağırdığı anlar yer aldı.

