  3. Balıkesir'deki 6,1'lik depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...
Balıkesir'deki 6,1'lik depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar...

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme bir yayıncı, canlı yayında yakalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Canlı yayın esnasında depreme yakalanan yayıncı, yaşadığı panik anlarını izleyicilerle paylaştı.

