Balıkesir'deki deprem sonrası 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle saha çalışmalarına başladığını, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. SYDV, VEFA, ADEM personelimiz de sahada faaliyetlerini sürdürmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlamaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde de il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca 52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun."