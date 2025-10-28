  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir'deki deprem sonrası 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
Takip Et

Balıkesir'deki deprem sonrası 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını bildirerek, "52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'deki deprem sonrası 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle saha çalışmalarına başladığını, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. SYDV, VEFA, ADEM personelimiz de sahada faaliyetlerini sürdürmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlamaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde de il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca 52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun."

Deprem fırtınası ne demek? Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Şu anda panik yapacak bir durum yok' (Video)Deprem fırtınası ne demek? Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Şu anda panik yapacak bir durum yok'Gündem
Gündem
Hukuk üstünlüğü endeksi: Türkiye, 10 yılda 38 sıra geriledi
Hukuk üstünlüğü endeksi: Türkiye, 10 yılda 38 sıra geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik
3 ay önce evlendiği karısını döven ilçe emniyet müdürü tutuklandı
3 ay önce evlendiği karısını döven ilçe emniyet müdürü tutuklandı
Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)
Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ALTAY Tankı' teslim törenine Togg'un limuzin modeli ile geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ALTAY Tankı' teslim törenine Togg'un limuzin modeli ile geldi!