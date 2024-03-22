Balıkesir'deki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür bölgeyi uyardı: 7'lik depremi işaret etti
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, tarih vererek geçmişteki depremleri işaret etti. Görür, deprem faaliyetlerinin belirli periyotlarla tekrarlandığına da dikkat çekti.
AFAD verilerine göre Balıkesir'de meydana dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bugün saat 05.08'de Dursunbey ilçesinde yeniden bir deprem meydana geldi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, "Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir Fay Zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20.Yüzyılda 1924,1952 ve1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Başıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur" dedi.
Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir Fay Zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20.Yüzyılda 1924,1952 ve1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Başıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur. Sevgiyle. pic.twitter.com/gSTYJYDLLj— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 21, 2024