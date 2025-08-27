  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir'deki deprem su kaynaklarının yerini değiştirdi
Takip Et

Balıkesir'deki deprem su kaynaklarının yerini değiştirdi

Balıkesir'de 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ve akabinde meydana gelen artçılar sonrasında termal suları ile ünlü Sındırgı ilçesinde bazı su kaynaklarının yeri değişti. Kuruyan su kaynaklarının yerine ise yeni termal kaynaklar ortaya çıkarken, suyun debisinde ise artış gözlemlendi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'deki deprem su kaynaklarının yerini değiştirdi
Takip Et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki jeotermal ve doğal su kaynaklarında önemli değişimlere yol açtı.

Depremin etkilerini sahada inceleyen Bilim insanı Ali İlksen Demirözer, gözlemlerini paylaştı. Demirözer, depremin odak noktasının yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirterek, "Bu tür depremleri sığ deprem kategorisinde değerlendiriyoruz.

Yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği için hem yeraltı sularını hem de yeryüzünü etkiledi. Saha çalışmalarında önemli verilere ulaştıklarını söyleyen Demirözer, özellikle Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresindeki jeotermal kaynaklarda debi artışı gözlemlediklerini ifade etti. Demirözer, "Aynı zamanda jeotermal kaynakların içine yeraltı sularının da karıştığını tespit ettik" şeklinde konuştu.

"Bazı kaynaklar kurudu, bazıları yeni oluştu"

Depremin ardından su kaynaklarında farklı etkiler görüldüğünü dile getiren Demirözer, "Bazı su kaynaklarında debi artışı, bazılarında azalma, bazı noktalarda tamamen kuruma, bazı bölgelerde ise yeni kaynakların oluştuğunu gözlemliyoruz" dedi. Deprem sonrası su kaynaklarında bulanıklık meydana geldiğini belirten Demirözer, "Artçı sarsıntılarla birlikte bu bulanıklık gözlemleniyor. Ancak yaklaşık 2-2,5 aylık süreçte bulanıklığın azalmasını ve kaynakların eski seyrine dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'deki deprem su kaynaklarının yerini değiştirdi - Resim : 1

Fay hatları üzerindeki köyler etkilendi

Deprem sonrası fay kırıklarının da gözlemlendiğini belirten Demirözer, özellikle Alakır, Kozlu, İbirler, Orman İçi, Sinan Dede ve Aktaş kırsal mahallelerinin fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlattı. Bu bölgelerde su kaynaklarının farklı şekillerde etkilendiğini aktardı. Demirözer, açıklamasının sonunda, "Artçı sarsıntıların yaklaşık iki ay içinde azalmasını öngörüyoruz. Yeni ve büyük bir deprem yaşanmaması halinde bölgemizdeki doğal su kaynakları eski rutin düzenine dönecektir" dedi.

Benzin zammı tabelaya yansıdı: İşte 27 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin zammı tabelaya yansıdı: İşte 27 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleriMeteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleriGündem
Ebeveynler dikkat: Bakanlık, bir çocuk giyim ürününün satışını yasakladıEbeveynler dikkat: Bakanlık, bir çocuk giyim ürününün satışını yasakladıGündem
Domino's Pizza'da mali kriz sürüyor: Fiyatlar düşürülecekDomino's Pizza'da mali kriz sürüyor: Fiyatlar düşürülecekŞirket Haberleri

 

Gündem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Patron sırra kadem bastı! 120 işçinin maaşlarını ödemeden makineleri alıp kaçtı
Patron sırra kadem bastı! 120 işçinin maaşlarını ödemeden makineleri alıp kaçtı
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı
Boğulmak üzere olan kişiyi vapurdaki yolcular fark etti: Denizde can pazarı kamerada
Boğulmak üzere olan kişiyi vapurdaki yolcular fark etti: Denizde can pazarı kamerada
Antalya'da iki depoda yangın paniği: Ekipler müdahale ediyor
Antalya'da iki depoda yangın paniği: Ekipler müdahale ediyor