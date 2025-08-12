  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırıldı
Takip Et

Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın yaşamını yitirdiği, 4 katlı binanın enkazı kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırıldı
Takip Et

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan dört katlı binanın enkazı kaldırıldı.

​​​​​​​Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığı'n karşısında bulunan ve depremde yıkılan dört katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinin ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi.

Molozlar hafriyat alanına götürüldü

Enkaz ve çevresinden kaldırılan molozların, Sındırgı Belediyesine ait kum ocağındaki hafriyat alanına döküldüğü öğrenildi.

Ne oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde kaymakamlığın karşısındaki dört katlı bina yıkılmış, enkazda kalan dört kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı.

Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Memur ve emekli zammında ilk teklifi belli oldu! Memur -Sen: Teklifi reddediyoruzMemur ve emekli zammında ilk teklifi belli olduEkonomi
Gündem
Sakarya'da denize gireceklere kritik uyarı: 5 gün kırmızı bayrak çekilecek
Sakarya'da denize gireceklere kritik uyarı: 5 gün kırmızı bayrak çekilecek
Av yasağının bitmesine günler kaldı: Balıkçılar denize açılacak
Av yasağının bitmesine günler kaldı: Balıkçılar denize açılacak
Konya'daki tesiste 7 yılda 100 bin civarında keklik üretimi gerçekleştirildi
Konya'daki tesiste 7 yılda 100 bin civarında keklik üretimi gerçekleştirildi
Boşanma davasında yatak odası, halı ve koltuk takımı kriz çıkardı: Yargıtay'dan emsal karar
Boşanma davasında yatak odası, halı ve koltuk takımı kriz çıkardı: Yargıtay'dan emsal karar
Bolu'daki orman yangınının nedeni belli oldu: 2 kişi gözaltına alındı
Bolu'daki orman yangınının nedeni belli oldu: 2 kişi gözaltına alındı
Özgür Özel’den Bahçeli’nin dava mesajına yanıt: Devlet Bey'in açıklaması son derece kıymetli
Özel’den Bahçeli’nin dava mesajına yanıt: Devlet Bey'in açıklaması son derece kıymetli