  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Balıkesir’deki depremin ardından Sındırgı esnafından borçların ertelenmesi talebi
Takip Et

Balıkesir’deki depremin ardından Sındırgı esnafından borçların ertelenmesi talebi

Balıkesir’de yaşanan depremlerin ardından bölgeye özel statü verilmesini isteyen Sındırgı esnafı, borçlarının ertelenmesini ve iş yeri yıkılan esnafa kredi desteği verilmesini talep etti. Bir önceki depremde 27 esnafın iş yerinin zarar gördüğünü belirten Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner, 7 Ekim'deki depremin ilçe esnafına daha çok zarar verdiğini dile getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir’deki depremin ardından Sındırgı esnafından borçların ertelenmesi talebi
Takip Et

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İlçede yaşanan sarsıntılar, esnafı da olumsuz etkiledi.

İlk depremde 27 iş yeri ağır hasar görürken, ikinci depremin ardından bu sayı 85’e çıktı. Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner, art arda yaşanan depremlerin sadece konutları değil, ilçedeki iş yerlerini de ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Söz konusu oda, toplam 1020 üyeye sahip bulunuyor.

"Devletin tüm destekleri burada olsun"

Bir önceki depremde 27 esnafın iş yerinin zarar gördüğünü belirten Güner, bu kapsamda mağdur olan esnafa destek amaçlı konteyner çarşı ve iş yerleri yapıldığını anlattı.

Güner, 27 Ekim'deki depremin ilçe esnafına daha çok zarar verdiğini dile getirerek, "Elbette devletimizin kurumları, birimleri burada ve yardımcı olmaya çalışıyor. Biz bu sefer biraz daha fazla hızlı hareket edilmesini ve daha çok destek verilmesini istiyoruz. Sındırgı halkının, 'afet bölgesi ilan edilsin', 'devletin tüm destekleri burada olsun' gibi talepleri var." ifadesini kullandı.

Sındırgı'nın acil olarak özel desteklere ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Güner, şunları kaydetti:

"Devlet buraya özel bir statü versin. Desteklemeleri artırsın. Depremde zarar gören iş yerlerini ziyaret ettik, esnaflarımızı gördük. Şu arkamda gördüğünüz iş yerinde 9 tane esnafımız faaliyet gösteriyordu. Depremden önce burası vardı, işine devam ediyordu, şimdi yıkıldı. Esnaf işini yapamaz durumda ancak bu arkadaşların devam eden kredi ödemeleri ve başka ödemeleri var. Sındırgı olarak istiyoruz ki, mevcut esnafımızın devam eden ödemeleri durdurulsun, ertelensin."

“İş yeri yıkılan esnafa kredi desteği verilsin”

Güner, aynı zamanda iş yeri yıkılan veya ağır hasar tespiti sonucunda yıkılacak olan esnaf için de özel kredi imkanı sağlamanın onları rahatlatacağını belirtti.

Bölgede ayrıca sık sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle göç tehlikesinin de bulunduğunu aktaran Güner, "'Burada bir hizmet yok' anlamında demiyoruz. İlk andan itibaren devletimizin kurumları, birimleri hepsi sahadalar. Onlar da destek veriyor ama esnafın taleplerini ayrıca iletmek durumundayız. Bu yönde de destekleri bekliyoruz." dedi.

ATO Başkanı Baran: TBMM’deki kanun teklifi işverenlerin sosyal güvenlik yükünü artırıyorATO Başkanı Baran: TBMM’deki kanun teklifi işverenlerin sosyal güvenlik yükünü artırıyorEkonomi

 

İstanbul Maratonu için pazar günü bazı yollar kapatılacakİstanbul Maratonu için pazar günü bazı yollar kapatılacakGündem

 

Gündem
Can Holding soruşturması: İran Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi
Can Holding soruşturması: İran Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Yapay zeka insanı merkeze almalı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Yapay zeka insanı merkeze almalı
Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar günü: Kim ne kadar ceza alacak?
Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar günü: Kim ne kadar ceza alacak?
Merkez Bankası Papara'nın iznini neden iptal etti? Papara ne zaman açılacak?
Merkez Bankası Papara'nın iznini neden iptal etti? Papara ne zaman açılacak?
EGM promosyon ne zaman yatacak? 2025 emniyet maaş promosyonu ne zaman verilecek?
1 Kasım, EGM promosyonları için kritik tarih
Şanlıurfa'da öğrencinin vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen temizlik görevlisi tutuklandı
Şanlıurfa'da öğrencinin vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen temizlik görevlisi tutuklandı