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Balıkesir'deki 'fabrika patlaması sanıkları' hakkında istenen ceza belli oldu

Balıkesir'de ZSR Patlayıcı A.Ş.’nin üretim tesisinde meydana gelen patlamada 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 7 işçinin ise yaralandığı olaya ilişkin iddianame kabul edildi. Savcılık, olayla ilgili olarak 4 kişi için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Haber Merkezi
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Balıkesir'deki 'fabrika patlaması sanıkları' hakkında istenen ceza belli oldu
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Balıkesir’in Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen patlamada ZSR Patlayıcı A.Ş.’nin üretim tesisinde çalışan 11 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı. Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturma kapsamında 4 sanık hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin müdür vekili C.Y, patlayıcı mesul müdürü S.B. ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A. ve patlayıcı üretim müdürü M.B. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşma 21 Mart'ta gerçekleşecek

Tutuklu müdür vekili C.Y, patlayıcı mesul müdürü S.B. ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A. ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan patlayıcı üretim müdürü M.B.'nin yargılamasına 21 Mart 2025'te başlanacak.

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