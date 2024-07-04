Balıkesir'deki orman yangını devam ediyor! Havadan müdahale yeniden başladı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün başlayan orman yangını halen devam ediyor. Yangına sabah saatlerinde yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.
Balıkesir Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında arazide çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer sevk edildi. Emniyetin TOMA'sı ve Balıkesir itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye son verildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Gece boyu arazöz ve su tankerleriyle yürütülen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter katıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.