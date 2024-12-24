Balıkesir’deki patlama! Bakanlar peş peşe açıklama yaptı: 11 kişi yaşamını yitirdi
Balıkesir'deki ZSR patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan bakanlar, yaşanan faciayla ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin, "8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi vefat etti" dedi.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan ZSR patlayıcı fabrikasında saat 08.25'te patlama gerçekleşti. Olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Bakan Yerlikaya: 3 erkek 8 kadın yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'deki patlama ve yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, ilk açıklamadan sonra vefat edenlerin sayısının 12'den 11'e düştüğünü belirterek, "3 erkek, 8 kadın hayatını kaybetti. 7 yaralı var, bunlardan 2'si hastaneye kaldırıldı, 5'i ise tedavi altında" dedi.
Yangının sebebinin araştırıldığını ancak sabotaj ihtimalinin bulunmadığını ifade etti.
Bakan Vedat Işıkhan: Bakanlık olarak olaya hemen müdahale ettik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Olayla ilgili hemen müdahale ettik ve inceleme başlattık. Fabrikada 615 işçi vardiyalı olarak çalışıyordu. Fabrika, bugüne kadar yapılan denetimlerden başarıyla geçti, son olarak ağustos ayında denetim yapılmıştı. Küçük birkaç eksiklik tespit edilmiş, ancak bunlar yönetimlere bildirildikten sonra giderilmişti. Patlama riski taşıyan bir alanda faaliyet gösterdiği için düzenli teftişler yapıldı" şeklinde açıklama yaptı.
Bakan Yaşar Güler: Bütün milletimizin başı sağolsun
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Savunma, "Kaza sonunda 11 değerli kardeşimizi kaybettik. 7 kardeşimiz de yaralı. Sabah haberlerin duyurulmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik. En ciddi şekilde bütün olayın incelenmesiyle ilgili işlerin yapıldığını Sayın Bakanımız da açıkladı. Bütün milletimizin başı sağolsun." dedi.
Balıkesir’de meydana gelen patlamaya ilişkin basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 24, 2024
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