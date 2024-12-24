Balıkesir’deki patlama! Bakanlar peş peşe açıklama yaptı: 11 kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan ZSR patlayıcı fabrikasında saat 08.25'te patlama gerçekleşti. Olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya: 3 erkek 8 kadın yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'deki patlama ve yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, ilk açıklamadan sonra vefat edenlerin sayısının 12'den 11'e düştüğünü belirterek, "3 erkek, 8 kadın hayatını kaybetti. 7 yaralı var, bunlardan 2'si hastaneye kaldırıldı, 5'i ise tedavi altında" dedi.

Yangının sebebinin araştırıldığını ancak sabotaj ihtimalinin bulunmadığını ifade etti.

Bakan Vedat Işıkhan: Bakanlık olarak olaya hemen müdahale ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Olayla ilgili hemen müdahale ettik ve inceleme başlattık. Fabrikada 615 işçi vardiyalı olarak çalışıyordu. Fabrika, bugüne kadar yapılan denetimlerden başarıyla geçti, son olarak ağustos ayında denetim yapılmıştı. Küçük birkaç eksiklik tespit edilmiş, ancak bunlar yönetimlere bildirildikten sonra giderilmişti. Patlama riski taşıyan bir alanda faaliyet gösterdiği için düzenli teftişler yapıldı" şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Yaşar Güler: Bütün milletimizin başı sağolsun

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Savunma, "Kaza sonunda 11 değerli kardeşimizi kaybettik. 7 kardeşimiz de yaralı. Sabah haberlerin duyurulmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik. En ciddi şekilde bütün olayın incelenmesiyle ilgili işlerin yapıldığını Sayın Bakanımız da açıkladı. Bütün milletimizin başı sağolsun." dedi.