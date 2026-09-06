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Balıkesir'deki yangında 5 iş yeri zarar gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polyester atölyesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
AA
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Balıkesir'deki yangında 5 iş yeri zarar gördü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında 5 iş yerinde hasar oluştu.

Yolören Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Balıkesir'deki yangında 5 iş yeri zarar gördü - Resim : 1

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 8 araç ve 16 personel müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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