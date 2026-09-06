Balıkesir'deki yangında 5 iş yeri zarar gördü

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında 5 iş yerinde hasar oluştu.

Yolören Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 8 araç ve 16 personel müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.