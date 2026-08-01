Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda orman yangını (Video)
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Topağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.