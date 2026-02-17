Balıkesir'i sağanak vurdu, yollarda yarıklar meydana geldi
Balıkesir’de etkili olan sağanak nedeniyle Balıkesir-Savaştepe kara yolunun bir bölümünde yarıklar oluştu. Bölgeye giden ekipler, yolda güvenliği sağladı.
Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 100 metrelik bir bölümünde sağanak nedeniyle yarıklar meydana geldi.
Yoldaki bozulmayı gören sürücüler, durumu jandarma ve Karayolları ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yolda güvenliği sağladı.
Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.