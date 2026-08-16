Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Balıkesir'in Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği tahmin edilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.