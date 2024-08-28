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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda orman yangını!

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Ormana müdahale başladı.

Haber Merkezi
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda orman yangını!
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Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenler ihbarda bulundu.

Yangına müdahale devam ediyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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