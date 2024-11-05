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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren şüpheli kuzen E.Ş, tutuklandı.

Haber Merkezi
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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tutuklandı
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi belediye başkanı Hilmi Şen, dün uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Şen'in beraberinde koruma şoför de vefat etti.

Şen ve koruması Mikail Çelikkol'u öldürdüğü, 2 kişiyi de silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı tutuklandı

E.Ş, güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İşe alma sözü nedeniyle öldürmüş

Başkan Şen'in kuzeni olan şüpheli E.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.

Olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü anlatan E.Ş'nin ifadesinde, evden dönüşte konuşmak için Şen'in yanına gittiğini, tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Şüpheli E.Ş, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

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