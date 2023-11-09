Balkanlardan geldi, Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda ili uyardı: Kuvvetli olacak

Ülke genelinde sıcak başlayan hava yerini yağışa bıraktı. 6-8 derece arası düşecek sıcaklıklarla birlikte yurdun birçok kesiminde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 9 Kasım'a ilişkin hava durumuna göre hava sıcaklığı, Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacak.

Kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

4 il için sarı kodlu uyarı

MGM tarafından 4 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kastamonu, zonguldak, Bartın ve Düzce için yapılan kuvvetli yağış uyarısıyla birlikte vatandaşların tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu