Balkanlar'dan sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor

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Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistem birçok ilde etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün yurdun Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girdiğini bildirdi.

NTV'nin aktardığına göre; Çelik, sistemin kuvvetli olmadığını, kuzey ve iç bölgelerde yerel gök gürültülü sağanaklardan sonra etkisini kaybedeceğini söyledi.

Trakya'nın batısında bugün sağanakların görüleceğine dikkati çeken Çelik, "Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve Göller Yöresi'nde de yine özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri var. Bu yağışlar yerel olmak üzere yine etkili olabilir. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

Çelik, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise yarın gök gürültülü yağış beklendiğini ifade etti.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çelik, hafta sonu beklenen hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumartesi günü İç Ege ve Göller Yöresi'nde kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını kaydeden Çelik, "Hem cumartesi hem de pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Onun dışında ülkenin büyük kesimi, hafta sonu yağışsız ve az bulutlu hava yaşayacak" diye konuştu.

Üç büyükşehirde hava durumu

Bugün, İstanbul'da parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Megakentte hava, hafta sonu boyunca az bulutlu ve açık olacak.

Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde bugün kısa süreli gök gürültülü sağanaklar görülecek. Merkezde ise bugün için hava parçalı bulutlu olacak.

Hafta sonunda ise Ankara il genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor.

İzmir'de ise 3 gün boyunca hava az bulutlu olacak.

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30, Ankara'da 32, İzmir'de ise 35 derece civarında seyredecek.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji ise rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.