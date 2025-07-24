Balyoz davası: 3 eski Yargıtay üyesine hapis cezası
Balyoz davasında FETÖ talimatıyla karar verdikleri iddiasıyla yargılanan 3 eski Yargıtay üyesine, zincirleme görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.
5 sanıklı davanın duruşması Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda görüldü. Başka suçtan tutuklu Ahmet Toker, bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlanırken, diğer sanıklar Ekrem Ertuğrul, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya tarafından dava dosyasına gelen belgeler okundu, ardından müşteki emekli Tümgeneral Bekir Memiş dinlenildi. Memiş, sanıkların örgüt talimatıyla hareket ettiğini belirterek mağduriyet yaşadığını ifade ederek, sanıklardan şikayetçi oldu.
Esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.
Özkaya tarafından açıklanan Yüce Divan heyeti hükmüne göre, hakkındaki yakalama kararı infaz edilemeyen Fikriye Şentürk'ün dosyasının ayrılmasına, sanık Ekrem Ertuğrul'un atılı suçu işlediğine dair delil bulunmaması nedeniyle beraatına karar verildi.
Sanıklar Ahmet Toker, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman'a "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.