Balyoz davasında karar

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın “suç için anlaşma” suçlamasından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 28 Şubat davası çerçevesinde tutuklu sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ile Emin Küçükkılıç ve avukatları da hazır bulundu.

Sanıklar beraatlarını talep etti

Mahkeme, "sanıkların seminer çalışmasında yönetimin devralınması, iktidar partisine mensup belediye başkanları, siyasetçiler ve bir kısım yöneticilerin tutuklanacağına yönelik konuşma içerikleri ve belgelerin bulunduğunu" kaydetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, “suç için anlaşma” suçundan emekli Orgeneral Çetin Doğan hakkında 6 yıl 8 ay, emekli Tümgeneral Behzat Balta hakkında 5 yıl 10 ay, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol hakkında 5 yıl 5 ay, emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı hakkında 5 yıl 5 ay, emekli Kurmay Albay Erdal Akyazan hakkında 5 yıl, emekli Kurmay Albay Emin Küçükkılıç hakkında ise 5 yıl hapis cezasına hükmetti. Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın’ın vefat etmesi nedeniyle hakkında açılan kamu davasının düşmesine hükmedildi.

Üye hakim karara itiraz etti

Üye hakimlerden biri karara şerh koydu. Şerhin gerekçesinde ise, "suç için anlaşmak" suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanıkların olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan İç Hizmet Kanunu, Sıkıyönetim Kanunu, Sıkıyönetim Yönergesi, Emasya Protokolü ve diğer mevzuat gereğince söz konusu semineri düzenleyerek ve de seminer çerçevesinde sıkıyönetim planı dahil yargılamaya konu sunumları yaparak görevlerinin gereğini yerine getirmiş oldukları kaydedildi. Karara itiraz eden üye hakim, Yargıtay bozma ilamına direnilerek sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.