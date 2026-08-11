Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza trafik kazası geçirdi
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın makam aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralanırken, Mirza'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Balıkesir-Bandırma yolundaki Kuş Cenneti kavşağında, Mirza'nın da içinde bulunduğu 10 NV 001 makam aracı, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 ASL 456 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Mirza yaralanmazken diğer araçtaki 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Mirza, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken trafik kazası yaşandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.