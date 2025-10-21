Bandırma Sanayi Spor'un 28 yaşındaki kalecisi antrenman yaparken hayatını kaybetti

Bandırma Sanayispor Kulübü’nün kalecisi Oğuzhan Kamacı, antrenman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

1’inci Amatör Küme’de mücadele eden ve bu hafta Gönen Karşıyakaspor ile karşılaşacak olan Bandırma Sanayispor futbolcuları, dün akşam 600 Evler’deki sentetik halı sahada antrenman yapıyordu.

Kaleci Kamacı, şut denemesi yaptığı sırada rahatsızlandı. Takım arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kamacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen 28 yaşındaki Kamacı kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kalp doktorundan randevu almış

Kısa süre önce halı saha maçında rahatsızlandığı ve kalp doktorundan randevu aldığı öğrenilen Kamacı’nın cenazesi, bugün Haydar Çavuş Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.