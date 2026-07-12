Bandırma Vapuru karadan yürütülerek taşınmaya başlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile Bandırma Vapuru Müzesi, İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı tarih aksı üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sabahın erken saatlerinde başlayan taşıma çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. 3,5 kilometrelik sahil yolu boyunca taşınmaya başlanılan vapur özel ekipmanlarla karadan yeni konumuna naklediliyor.

Polis korteji müze gemiye eşlik ederken, ellerinde Türk bayrakları ile tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar ise ilk defa böyle bir şey gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söylediler.