Bangladeş, Türkiye'nin kapısını çaldı! İHA sanayisi birlikte kurulacak

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Bangladeş, askerî ekipman ithalatıyla yetinmek yerine yerli savunma sanayisini geliştirmek için Türkiye ve Çin ile insansız hava aracı (İHA) üretimi alanında iki ayrı ortaklık kuruyor.

Bangladeş Hava Kuvvetleri, ülkenin kuzeyindeki Bogura kentinde kurulması planlanan yeni hava üssünün yanında bir insansız hava aracı üretim tesisi kurulması için Türk bir kuruluşla ortaklık yaptı. Geçen ay duyurulan projeye ilişkin ortak şirketin adı, yatırım tutarı, ortaklık yapısı, üretim kapasitesi, takvim ve üretilecek İHA türleri ise henüz açıklanmadı.

Çin ile de UAV üretim tesisi kuruluyor

Bangladeş Hava Kuvvetleri, ocak ayında Çin'in devlet şirketi CETC International ile yine Bogura'da İHA üretim ve montaj tesisi kurulması için anlaşma imzaladı.

Çin ile yürütülen projenin ilk aşamasında, orta irtifa uzun havada kalış (MALE) sınıfındaki ve dikey kalkış-iniş yapabilen insansız hava araçlarının üretim ve montaj kapasitesinin oluşturulması hedefleniyor.

Bangladeş, bu projeyle yalnızca üretim yapmayı değil, teknoloji transferi ve teknik işbirliği yoluyla ülkenin uzun vadede kendi İHA sistemlerini geliştirebilmesini ve üretebilmesini amaçlıyor. Projenin aynı zamanda savunma sanayisindeki teknik becerilerin ve yerel üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Hedef yalnızca İHA satın almak değil, sanayi kurmak

Türkiye ve Çin ile yürütülen iki ayrı proje, Bangladeş'in savunma politikasında tek tek silah sistemleri satın almak yerine kalıcı bir yerli savunma sanayisi altyapısı oluşturma hedefini ortaya koyuyor.

Projeler, Başbakan Tarique Rahman'ın temmuz ayında açıkladığı 860 milyar taka, yaklaşık 6,9 milyar dolarlık askerî modernizasyon programının da parçası. Program kapsamında savunma sanayisi bölgelerinin oluşturulması, teknoloji transferinin artırılması ve ordu, üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Bangladeş ayrıca drone teknolojilerinin yanı sıra sensörler, elektronik sistemler ve diğer gelişmiş savunma ekipmanlarının da ülke içinde üretilmesini hedefliyor.

Türkiye savunma sanayisinde öne çıkıyor

Çin uzun süredir Bangladeş'in en büyük silah tedarikçisi konumunda bulunuyor. Türkiye ise özellikle insansız hava araçları alanında son yıllarda geliştirdiği savunma sanayisi kapasitesi nedeniyle Dakka açısından önemli bir ortak haline geliyor.

Ukrayna, Myanmar ve Orta Doğu'daki çatışmalarda düşük maliyetli insansız sistemlerin giderek daha fazla kullanılması da Bangladeş'in bu alana yönelmesinde etkili oluyor.

Drone üretimi, savaş uçakları gibi yüksek maliyetli platformlara kıyasla daha düşük yatırım gerektirmesi nedeniyle Bangladeş açısından savunma sanayisini yerelleştirmek için daha ulaşılabilir bir alan olarak değerlendiriliyor.

Askerî kullanımın ötesine geçebilir

Bangladeş'in geliştirmeyi hedeflediği insansız sistemler yalnızca askerî operasyonlarda kullanılmayacak. İHA'ların sınır güvenliği, deniz gözetimi, afet müdahalesi ile arama-kurtarma faaliyetlerinde de kullanılması mümkün.

Ancak projelerin Bangladeş'e sağlayacağı uzun vadeli ekonomik ve teknolojik kazanım, yapılacak teknoloji transferinin kapsamına bağlı olacak.

Bangladeş'in yalnızca ithal parçaların montajını gerçekleştirmesi, kritik teknolojiler ile fikrî mülkiyetin ise ortak ülkelerde kalması durumunda yerli sanayi açısından elde edilecek kazanım sınırlı kalabilir.

Öte yandan yerli üretimin Bangladeş ordusunun ihtiyaçlarının üzerine çıkması halinde, kurulacak sektörün sürdürülebilirliği açısından ihracat pazarlarına açılması da önem kazanacak.