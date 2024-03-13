Bank of America'dan TCMB için yeni faiz tahmini

BofA ekonomistleri Zümrüt İmamoğlu, David Hauner ve Claudio Irigoyen geçtiğimiz hafta Türkiye'ye yaptıkları gezinin ardından "Türkiye gezi notları: Artış döngüsü bitmiş olabilir ancak sıkılaşma devam ediyor" başlıklı bir not kaleme aldı ve yayımladıkları araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti.

TCMB beklentilerini paylaşan ekonomistler politika faizinde daha fazla artışın enflasyon beklentilerinin makro ihtiyati tedbirlerden daha iyi yönetilmesine yardımcı olacağını ve TCMB'ye olan güvenin artmasına neden olacağını belirtti.

Sermaye girişi 2. çeyrekten sonra başlayabilir

Açıklamada "Bu yılın 2. yarısında Türk varlıklarında iyimser olmak için alan olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayı toplantısında TCMB'nin 300-500 baz puan faiz artırma olasılığı bulunuyor. Bu baz senaryomuz değil ve bu artış mart ayı enflasyon verisine bağlı olacaktır. Faiz artırımı olması durumunda sermaye girişleri 2. çeyrekte yeniden başlayabilir" ifadelerine yer verildi.

Politikanın daha da sıkılaşmasını ve verilerin yaza doğru iyileşmesini bekleyen ekonomistler ilk çeyrekteki kötümserliğin muhtemelen geçici olduğunu belirtti.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler sonrası döviz kurlarında ani bir artış beklenmediği ve kurda yaşanan son artışların geçici olduğu tahminine yer verildi.

Deutsche Bank da raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ay 500 baz puan faiz artışının 'yüksek ihtimal' olduğunu söylemişti.