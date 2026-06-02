Banka hesabına 1 trilyon TL yattı: Bütün hesapları donduruldu

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo, Van’da bir marketten alışveriş yaptığı sırada banka kartının hata vermesi üzerine en yakın banka şubesine gitti. Hesabını kontrol ettiren Takalo, karşılaştığı bakiye karşısında şaşkına döndü. 32 yaşındaki adamın hesabında, kullanılabilir bakiyenin 1 trilyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi.

Nereden geldiğini bilmediği 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 TL 99 kuruş para Takalo'nun başına dert oldu. Tüm hesapları dondurulan adam, bankadan yanıt istedi. Ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi.

"Para gelmiş MASAK tarafından bloke konmuş"

Yaşadıklarını anlatan Ahmad Jahangard Takalo, “Memur şefini çağırdı, şef banka müdürünü çağırdı herkes toplandı. Para gelmiş MASAK tarafından bloke konmuş. Çok komik karşıladılar.” diye konuştu.

1 aydır erişim sağlanamıyor

Yapay zeka bu kadar parayla ne yapabileceğini sorduğunu anlatan Takalo, “Bin tane stadyum yapabilirsin, 9 TIR dolusu altın alabilirsin ya da 300 bin nüfuslu bir ülke kurabilirsin” yanıtlarını aldığını söyledi. 1 aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam, sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.

Takalo'nun hesabında görünen para yaklaşık olarak 21.8 milyar dolar ediyor. Bu rakamla dünyanın en zenginleri sıralamasında 116 sırada yer alıyor.