Bayramdan önce son işlemlerini yapacak vatandaşların merak ettiği konu 'Bankalar bugün açık mı' sorusu oldu.

Vatandaşlar bayram tatili hazırlıkları sürdürürken 9 gün boyunca tatili de başladı. Ancak özel sektör çalışanları 4.5 gün tatil yapabilecek. Bankalar idari izin kapsamında yer almıyor.

Bu nedenle bankalar 26 Haziran ve Arefe günü yarım gün olmak üzere çalışacak.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş sadece resmi tatil döneminde kapalı kalmıştı.