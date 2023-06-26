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Bankalar bugün açık mı?

Bayram haftasına girerken en çok sorgulanan konuların başında 'Bankalar bugün açık mı?' sorusu geliyor. Resmi tatil ilan edilen bayram tatili takvimi başlarken, bankalar bayram öncesi açık mı? Bankalar, çalışma takvimi Borsa İstanbul'a göre ayarlandığı için 9 günlük resmi tatil dışında kalıyor.

Haber Merkezi
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Bayramdan önce son işlemlerini yapacak vatandaşların merak ettiği konu 'Bankalar bugün açık mı' sorusu oldu.

Vatandaşlar bayram tatili hazırlıkları sürdürürken 9 gün boyunca tatili de başladı. Ancak özel sektör çalışanları 4.5 gün tatil yapabilecek. Bankalar idari izin kapsamında yer almıyor.

Bu nedenle bankalar 26 Haziran ve Arefe günü yarım gün olmak üzere çalışacak.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş sadece resmi tatil döneminde kapalı kalmıştı.

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