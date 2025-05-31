Bankalar faizsiz kredide limiti 50 bin liraya kadar yükseltti

Bankalar, müşteri portföyünü genişletmek amacıyla faizsiz kredi seçeneklerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

Kamu bankaları ve özel finans kuruluşları, bireysel kullanıcılar için 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans fırsatları sağlıyor.

Kampanyalarda, geri ödeme vadeleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. 2025 Haziran ayı itibarıyla geçerli olan bu faizsiz kredi fırsatları, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Birçok banka, faizsiz kredi kampanyalarıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Enpara, Akbank, QNB, TEB ve Denizbank gibi önemli finans kuruluşları, yeni müşterilerine özel faizsiz kredi imkânları sağlıyor.

Bu kampanyaların detayları ise şöyle:

Türkiye İş Bankası: Yeni müşterilerine 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Kredi vadesi 2-3 ay arasında belirleniyor.

Garanti BBVA: 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Bu krediler, 3 ay vade ile sunuluyor.

Enpara: Yeni müşterilerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Kredi vadesi en fazla 6 ay olabiliyor.

Akbank: Bin TL ile 35 bin TL arasında faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bu krediler 6 ay vade ile sunuluyor.

QNB: Yeni müşterilerine 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sağlıyor. Krediler, 3 ay vade ile veriliyor.

TEB: Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında, sigortalı ve Findeks notu 1850 ve üzerinde olan yeni müşterilerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sunuyor. Kredi vadesi 3 ay olarak belirleniyor.

Denizbank: Yeni müşterilerine yüzde 0 faizli, 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Krediler, en fazla 6 ay vade ile sunuluyor.

Faizsiz kredi kampanyaları, finansal destek arayışında olan bireyler için bir fırsat sunuyor.

Bankalar, müşteri kazanımını artırmaya yönelik bu tür kampanyalarla, kısa vadeli nakit ihtiyacı olan kişilere cazip çözümler sağlıyor.

Ancak, bu kampanyalara başvuru yapmadan önce kredi koşullarını ve vade seçeneklerini dikkatlice incelemek, en uygun fırsattan yararlanmak adına önem taşıyor.