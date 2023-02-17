Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet

Olağanüstü hal kapsamında bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6/2/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüğe girdi.