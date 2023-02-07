Bankaların mobil şubeleri afet bölgelerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketi elektrik, barınma, ısınma, beslenme sorunlarını ön plana çıkarırken bankacılık sektörü aldığı önlemlerle finansman sıkıntısı yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre çoğu banka mobil şubelerini depremden etkilenen illere yönlendirdi. Bankalar bankamatikler ve nakit parayla ilgili tedbirler de alırken bankacılık sektörü kaynakları finansmana erişimde sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Bankacılık sektörü kaynakları ilk andan itibaren sektörün deprem bölgelerinde sıkıntı yaşanmaması için çalıştıklarını dile getirerek nakit ihtiyacına yönelik sorunlar olmaması için adımlar atıldığını belirtti.

Kaynaklar, mobil şubelerin devreye alındığını ifade ederek ATM’lerle ilgili ise sıkıntı yaşanmadığını tedbirler sonrası paraya ulaşılabildiğini vurguladı.