Bansko’da yapay zeka, dijital dönüşüm, lojistik ve inovasyon konuşulacak

Bulgar Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ile Bulgar-Romen Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenecek Balkan İş Forumu 2026, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’nın iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla beşinci kez gerçekleştiriliyor. Regnum Bansko Hotel & SPA ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyon; Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği, DEİK Türk-Bulgar İş Konseyi, Bulgarian SME Promotion Agency ve InvestBulgaria Agency iş birliğiyle koordine ediliyor.

Bölgesel ticaret ağlarından yapay zekâya, dijital dönüşümden yeni nesil lojistik koridorları ve bölgesel inavosyana kadar birçok stratejik başlığın ele alınacağı forum, Balkanlar’ın değişen ekonomik mimarisine de ışık tutacak. Forum kapsamında Balkan ülkelerinden iş insanları, yatırımcılar, teknoloji girişimleri, kamu temsilcileri ve sanayi kuruluşları üç gün boyunca panel oturumları, sektörel buluşmalar ve ikili iş görüşmelerinde bir araya gelecek.

Balkanlar yeniden şekilleniyor

Balkanlar’ın artık yalnızca tarihsel ve kültürel bağlarla değil; ekonomi, teknoloji ve stratejik ticaret ağları üzerinden yeniden şekillendiğini söyleyen BULTİŞAD İcra Direktörü M. Emrah Sazak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Balkan İş Forumu’nun yıllar içerisinde klasik ticaret platformu kimliğinin ötesine geçtiğini kaydetti. Sazak, “İlk yıllarında daha çok geleneksel ticaret ve sanayi eksenli bir yapı vardı. Bugün ise yapay zekâdan dijital dönüşüme, lojistikten bölgesel inovasyona kadar çok daha stratejik bir zeminde konuşuyoruz. Balkanlar artık sadece üretim ve lojistik merkezi değil; girişimcilik ekosisteminin ve yeni yatırım modellerinin yükseldiği bir bölge haline geliyor” dedi.

Küresel ticaretin yakın coğrafyalarda yeniden şekillendiğine dikkat çeken Sazak, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkinin Avrupa ile entegre, sürdürülebilir ve güvenli bir ekonomik koridor anlamı taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin kritik üretim ortaklarından biri olduğunu kaydeden Sazak, Bulgaristan’ın da Türkiye’nin Avrupa’ya açılan stratejik lojistik kapısı konumunda olduğunu dile getirerek, “Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı, şirketlerin near-shoring modellerine yöneldiği bir dönemde Türkiye-Bulgaristan hattı çok daha önemli hale geliyor. Bu yapı; lojistikten gümrük süreçlerine, yatırım ortamından yeşil dönüşüm standartlarına kadar şirketlerin rekabet gücünü artıran önemli avantajlar sunuyor. Bansko’da gerçekleşecek forum da AB-Türkiye ekonomik entegrasyonunun Balkanlar eksenindeki en somut buluşma noktalarından biri olacak” dedi.

Dört başarılı organizasyonun ardından forumun bölgesel ölçekte güçlü bir marka haline geldiğini ifade eden Sazak, Balkan İş Forumu’nun önümüzdeki dönemde Balkanlar’ın en önemli ekonomik diplomasi platformlarından biri olma potansiyeli taşıdığını da sözlerine ekledi.