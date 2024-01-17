Baraçlı: Artık 7’den 70’e değil, 6’dan 80’e herkes şehirlere sahip çıkmalı

Hüseyin GÖKÇE

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sözleşme makamı, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) de uygulayıcısı olduğu "Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği” (SKUP) projesinde iki önemli bileşen daha hayata geçiriliyor.

Projeye ilişkin gazetecilerle bir araya gelen TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, sürdürülebilir kentsel ulaşımın Türkiye’deki çatı projesi SKUP Türkiye’nin daha yaşanılabilir bir Türkiye için yola çıktığını bildirdi.

Bu kapsamda 2024’ün ‘kullanım’ yılı olarak ilan edildiğinin altını çizen Baraçlı, “2024’te, sürdürülebilir kentsel ulaşım yöntemlerinin daha fazla kullanılmasını sağlamaya yönelik hazırlanan “SKUP Türkiye Gönüllüleri” ve “Kent Ajandası” bileşenlerini hayata geçiriyoruz” dedi.

SKUP Türkiye Gönüllüleri projesinin, başta sıfır karbon emisyonlu olmak üzere; temiz, çevreci ve daha uygun maliyetli ulaşım yöntemlerinin tercih edilmesini öngördüğünü ifade eden Dr. Baraçlı, bunun paydaşların fikir paylaşımı ve proje üretimini kolaylaştıran bir platform niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Baraçlı, Kent Ajandası’nın ise belediyelerin vatandaşları davet ettiği ücretsiz etkinliklerinde sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullanmaya yönlendirerek, ödüllendirmelerin yapılacağı bir proje olduğu bilgisini verdi.

Sürdürülebilir kentsel ulaşım için kentin tüm paydaşlarını sorumluluk almaya davet edeceklerine değinen Baraçlı, “Kentin; üniversiteleri, kamu kurumları, STK’ları ve iş dünyası daha yaşanılabilir bir gelecek için “SKUP Türkiye Gönüllüleri” bileşeni kapsamında kendi projelerini hazırlayacak ve hayata geçmesi için paydaşlarla bir araya getirilecek” dedi.

Her iki projenin de Şubat ayında başlayacağını dile getiren Hayri Baraçlı, öncelikle akademi, iş dünyası, STK’lar ve kamu kurumlarını çevirim içi ortamda bir araya getireceklerini ifade etti.

Ardından Şubat’ta STK’lar, Mart’ta akademisyenler, Nisan’da iş dünyası ve Mayıs’ta kamu kurumlarıyla bir araya geleceklerini vurgulayan Baraçlı,

“Katılımcıların yürütmek istedikleri projeler tüm topluluklarla paylaşılacak. Sürdürülebilir kentsel ulaşımın kullanımını artırmak için proje fikri olamayanlar da harekete geçirilecek, projelerini hayata geçirmek isteyen topluluklara yol gösterilecek” dedi.

Dr. Hayri Baraçlı, bu toplulukların her yıl 18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve dünyada sürdürülebilir kentsel ulaşımda bir marka haline gelen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir araya geleceğini, oluşturulan projelere de ödüller verileceğini aktardı.

Baraçlı, Kent Ajandası projesi kapsamında belediyelerin düzenlediği konser, park açılışı ya da müze açılışı gibi etkinliklere vatandaşlarını davet ederken; toplu ulaşımın kullanımını özendirecek teşvikler sağlayacağını bildirdi.

SKUP projesi halen; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Düzce, Konya, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Mersin ve Trabzon’da pilot olarak yürütülüyor.

“1393 belediye birlikte hareket ediyoruz”

Hayri Baraçlı, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) olarak 1393 belediye ile işbirliği içinde hareket ettiklerini söyledi. Kentsel hareketliliğin ve toplu ulaşım aracı kullanımının, şehirlerarası ulaşımdan çok daha önemli olduğuna değinen Baraçlı, “Şehri tüketmek yerine şehri korumalıyız. Daha önceden 7’den 70’e kavramı vardı. Artık 6’dan 80’e herkes şehre sahip çıkmalı” diye konuştu.