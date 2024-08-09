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Baraj gölünde korkunç olay! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Muş'ta piknik yapmak için kıyısına gittikleri Alparslan Barajı gölüne girip boğulma tehlikesi geçiren Rabia Karakaya ve onu kurtarmaya çalışan 5 aile üyesi suda kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi
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Baraj gölünde korkunç olay! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
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Muş’ta piknik yapmak için kıyısına gittikleri Alparslan Barajı gölüne girip boğulma tehlikesi geçiren Rabia Karakaya (13) ve onu kurtarmaya çalışan aile üyelerinden Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15), suda kayboldu.

Ekipler, 5 kişinin cansız bedenine ulaştı

Olay, saat 16.30 sıralarında Alpaslan-1 Baraj Gölü’nde meydana geldi. Bostankent köyünde oturan Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Burada sıcak havadan bunalan Rabia Karakaya suya girip, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca, aile üyeleri de onu kurtarmak için suya

Olay yerine AFAD ve jandarma sevk edildi

Suya giren Yasin, Edanur ve Fatma Karakaya ile Eylül Tekin de gölde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve yurttaşların da yardımıyla Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Suda kaybolan Fatma Karakaya'nın, havanın kararmasına rağmen AFAD Su Altı Arama- Kurtarma, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Karakaya’nın cansız bedeni, Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Suda kaybolan Fatma Karakaya’yı arama çalışmaları devam ederken, 5 kişinin cansız bedeni ise Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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