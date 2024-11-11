  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Barbaros Şansal gözaltına alındı!
Takip Et

Barbaros Şansal gözaltına alındı!

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Barbaros Şansal gözaltına alındı!
Takip Et

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alındı.

Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullandı. 

 

Hastaneye kaldırılmıştı! Ergin Ataman'dan sağlık durumuna ilişkin açıklamaHastaneye kaldırılmıştı! Ergin Ataman'dan sağlık durumuna ilişkin açıklamaSpor
61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası ertelendi61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası ertelendiGündem

 

 

Gündem
Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek
Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek
Prof. Dr. Hakan Kara: Sanayi yavaşladı diye Merkez’in faiz indireceğini sanmıyorum
PROF. DR. HAKAN KARA:
Büyük usta Kemal Sunal 80'inci doğum gününde ailesi tarafından anıldı
Büyük usta Kemal Sunal 80'inci doğum gününde ailesi tarafından anıldı
10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti
10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti
'Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde' başladı... (Canlı Yayın)
CANLI YAYIN...
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma
Tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma