Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Futbolcu Barış Alper Yılmaz kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Trabzon istikametine gitmeden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı araç, Görele Liman kavşağında ışıklarda İbrahim Z. idaresindeki kartal marka araçla çarpıştı. Barış Alper Yılmaz'ın yara almadan atlattığı kazada hafif şekilde yaralanan diğer aracın sürücüsü İbrahim Z. Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın memleketi Rize'ye gittiği öğrenildi.

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

Barış Alper için kulübü Galatasaray geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten paylaşılan mesajda, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’ın, bu sabah saatlerinde Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendik. Durumu iyi olan Barış Alper Yılmaz'a ve kazada yaralanan diğer araçtaki sürücüye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.