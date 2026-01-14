Barış Boyun çetesine operasyon: Meylo kod adlı firari Mirhan Aygün yakalandı!

  1. Ekonomim
MİT ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Barış Boyun Suç Örgütü’ne yönelik önemli bir operasyon düzenledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı ve Yeni Nesil Suç Örgütleri'nin arasında yer alan Barış Boyun Suç Örgütü'ne yönelik önemli bir operasyon düzenledi.

Barış Boyun Suç Örgütü'ne düzenlenen iddianame "Suç Örgütünün Yöneticileri" arasında olduğu vurgulanan "Meylo" kod adlı firari Mirhan Aygün'ün Kuzey Irak'ta saklandığı tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre Barış Boyun Suç Örgütü'nün firari yöneticilerinden "Meylo" kod adlı firari Mirhan Aygün, Kuzey Irak'ta yakalandı ve ülkemize getirildi.

 2024 yılından bu yana firari olarak aranıyordu

Barış Boyun Suç Örgütü'nün yöneticisi olan ve özellikle kuyumcuları tehdit eden çete üyelerine talimatları veren kişi olduğu iddia edilen Mirhan Aygün'ün 2024 yılından bu yana firari olarak arandığı ifade edildi.

