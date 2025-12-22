  1. Ekonomim
Barış Boyun davasında arbede: Silivri’de duruşma salonu karıştı

İstanbul Silivri'de görülen Barış Boyun davasında sanıklar ve jandarma arasında arbede çıktı. Mahkeme heyeti duruşma salonunu terk etti.

Barış Boyun suç örgütü davasında bugün görülen karar duruşması, mahkeme salonunda yaşanan gerginliklerle gündeme geldi. Açıklanan karara itiraz eden sanıklardan birinin jandarma tarafından darbedildiği iddiası, duruşma salonunda tansiyonu yükseltti.

Duruşma sırasında çıkan gerginlik kısa sürede büyüdü

Yaşananların ardından taraflar arasında sert tepkiler ve tartışmalar yaşanırken, güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Duruşma sırasında çıkan gerginlik kısa sürede büyürken, yaşananlar salonda kaos ortamı oluşmasına neden oldu.

Halk TV'de yer alan habere göre 300’ü aşkın sanık Jandarma personeline sandalyelerle vurdu. Sanıklara coplarla müdahale eden Jandarma, salona biber gazı sıktı. Kavga yarım saat sürerken, heyet duruşma salonunu terk etti.

