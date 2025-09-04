Barış Boyun davasında mütalaa: Sanıklar için yüzlerce yıl hapis istendi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 305 sanıklı “Barış Boyun suç örgütü” davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Örgütün yurtdışında firari olan lideri Barış Boyun’un dosyasının ayrılması talep edilirken, çok sayıda sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda yüzlerce yıl hapis cezası istendi.

Mütalaada, Boyun’un yurtdışına kaçmasının ardından örgütün Türkiye’deki faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Türkiye ayağında uyuşturucu ticaretinin Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe tarafından yürütüldüğü, silahlı eylem grubunun Akdağ tarafından yönetildiği ve yardımcısı Beratcan Gökdemir’in ise “Daltonlar” çetesinin lideri olduğu ifade edildi.

Onlarca yıl hapis cezası talep edildi

Savcılık, Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve çeşitli suçlardan toplamda 200 ila 280 yıl arasında hapis istedi. Bahadır Akdağ için ise en az üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve onlarca yıl hapis cezası talep edildi.

Yaklaşık 55 sanık için yakalama kararı

Dosyada dikkat çeken isimler arasında rapçi Heijan (Doğan Tarda), rapçi Ahmet Mustafa Timo (Timocan), Anadolu GFB’nin eski liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve tribün amigoları da bulunuyor. Heijan için “silahlı örgüt üyeliği” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla 6 ila 11 yıl arası hapis cezası talep edildi. Öte yandan yaklaşık 55 sanık için yakalama kararı istenmiş, bazı sanıklar için ise tahliye talebinde bulunulmuştu. Dava 3 Kasım’da Silivri’de devam edecek.