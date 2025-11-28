Barış Boyun’un 4 adamını öldürten ‘Cudi Şahin’ lakaplı Hasan Şahin yakalandı

İtalya’da tutuklu suç örgütü lideri Barış Boyun’un dört adamını öldürten “Cudi Şahin” lakaplı Hasan Şahin, bu sabah Gürcistan’ın Abhazya bölgesinde yakalandı.

Barış Boyun grubunun altı üyesi bir yıl önce Yunanistan’da infaz edilmişti. Gürcistan’da ise gruba mensup Vedat Dinç, Çağatay Çançin, Furkan Ömer Tükenmez ve Abdulkadir Sever, çeşitli suçlar nedeniyle ülkeye kaçmıştı.

Dinç, Çançin, Tükenmez ve Sever aynı evi paylaşıyordu. Bu 4 isim ile aynı evi paylaşan bir kişi 7 Aralık 2024 sabahı saat 09.00 gibi evden çıktığı esnada kapıyı da açık bıraktı. Bu kişinin evden çıkmasından dakikalar sonra, eve tetikçiler girdi.

Dinç, Çançin, Sever ve Tükenmez, uyudukları esnada dakikalar içinde öldürüldü. Tetikçiler hızla evi terk ettiklerinde, kendilerinden geriye 4 cansız beden ve 200’e yakın boş kovan kaldı.

4 kişinin öldürülmesinden sorumlu

halktv.com.tr'nin haberine göre, 4 kişinin öldürülmesinde ‘köstebek’ olarak rol almakla suçlanan bir isme ilişkin bu sabah önemli bir gelişme yaşandı. Hasan Şahin, bu sabah Abhazya’da yakalandı.

Şahin’in yakalanmasına ilişkin Rusya ve Gürcistan istihbarat servislerinin ortak çalıştığı kaydediliyor. ‘Cudi Şahin’ olarak da bilinen Hasan Şahin, 4 kişinin öldürülmesi sonrası Abhazya’ya kaçmıştı.

Futbolcu Serhat Akın’ı da vurdurdu

Hasan Şahin ismi, geçen yıl eski futbolcu Serhat Akın’ı vuran tetikçiye de talimatı veren isim olarak gündeme gelmişti. Saldırıda silahı kullanan 19 yaşındaki Ozan Dalmaz, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede saldırı talimatını uzaktan akrabası olan Hasan Şahin'in verdiğini söyledi.